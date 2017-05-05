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穩定菜價 蔬菜產銷查詢平台上線

2017-05-05

穩定菜價新措施，農糧署昨推出「蔬菜產銷資訊整合查詢平台」（http://bipub.afa.gov.tw/afabi_open），在政委唐鳳協助下設計9項分析系統圖表 ，隨時公開蔬果產量、消費量、產區氣象、批發交易量、交易價格等所有產銷相關數據，農民及消費者都可隨時了解供需及價格走勢。例如高麗菜價，春節過後交易均價多在每公斤5、6元低價，藉此系統可推估5月中下旬將回穩到10元以上。

農委會副主委陳吉仲指出，8大穩價措施，首項就是彙整氣象、蔬菜產銷相關資訊並系統性分析公開，供農民隨時可查詢，藉此可調整耕作行為，尤其不要搶種。農糧署正透過農會等管道宣達，希望70萬名農民中，至少約3成專業農能知道及熟悉使用。（記者林彥彤）

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