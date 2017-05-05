科技部推海歸人才方案 立委憂成「海外版22K」

2017-05-05

〔記者吳柏緯／台北報導〕為吸引海外人才回國服務，科技部長陳良基日前提出海外人才歸國方案，提供每人每年最高一五○萬（約五萬美元）補助。但立委質疑，人才若選擇赴矽谷就職，最低年薪就有十五萬美元，五萬美元的歸國方案將成為「海外版的二十二Ｋ方案」。

科技部「海外人才歸國橋接方案」鎖定四十五歲以下擁有中華民國國籍的海外博士級人才，每年預計招募一○○人回台交流，以一年為期；並由政府提供每月最高十二．五萬、一年最高可獲一五○萬元生活補助。

不過，國民黨立委柯志恩提醒，科技部長可做的事很多，不該把自己當成人力銀行老闆。民進黨立委張廖萬堅則說，博士若在美國矽谷工作可領取至少十五萬美元年薪，這案恐將成為「海外人才二十二Ｋ方案」。陳良基則說明，每年最高一五○萬台幣只是補助、而非聘雇的薪資。

科技部科教發展及國際合作司司長周世傑指出，方案相關細節仍在研擬中，預計五月公告，六月開始收件並審查，預計九月首批海歸人才就能回台交流。