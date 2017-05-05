離島首座！ 澎湖東吉嶼微電網商轉

2017-05-05

〔記者楊綿傑／台北報導〕離島發電燃油運輸及維護成本高，原能會核研所在科技部及澎湖縣支持下，將再生能源微電網技轉中興電工，於澎湖東吉嶼建置首座離島再生能源微電網系統，且商轉成功，發電成本每度可節省二．九元。

澎湖縣政府參議洪棟霖形容東吉是「離島中的離島」，原由政府設立二○○KW的傳統柴油發電機，但不論柴油或是維修，都需派專船處理，五個小離島每年供電成本高達三五○○萬元，且供電不穩定。

核能研究所核儀組副組長張永瑞解釋，智慧型微電網主要組成包括太陽能發電、傳統柴油發電機及儲能設備。太陽能與柴油機可並聯發電，有效調控，以往再生能源若佔發電比例超過三至四成，就難以控制，現在發展到再生能源佔比達九成二，已達世界先進水準。

年省一百八十萬元

台經院估算目前東吉嶼發電成本每度廿元，經過智慧微電網有效運用再生能源後，每度電可省二．九元，一年可省一百八十萬元，若澎湖五離島都建置，可省九百萬元。

原能會副主委邱賜聰更揭示，未來不只將此技術運用到其他離島，也會在台灣本島推廣，更進一步配合新南向政策拓展東南亞國家離島市場。

核研所也協助屏東林邊光彩濕地建置一套微電網，並協助台電在新北烏來福山國小建置，提供偏鄉天災時的緊急電力。