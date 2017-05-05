中國沙塵暴東飄 赴日韓民眾要注意

2017-05-05

中國北方出現揚沙，華北地區全籠罩在沙塵暴中，懸浮微粒（PM10）一度飆到破每立方公尺4000微克，空氣品質指標（AQI）達到「褐爆」等級的2000。環保署昨指出，預估此波沙塵暴不會影響台灣，但可能會往東飄到韓國、日本一帶，呼籲近日有意赴日韓民眾留意。

昨天北台灣一度出現包括林口在內的14個測站，AQI達到「警戒橘」，環保署解釋，台灣位處鋒面前緣，最近無明顯風勢，僅有海上往陸地吹的海風，使得所有本地污染物因為擴散不佳累積散不去，林口則是因大型建設多、工地多，揚塵較嚴重，加上大型車輛帶來細懸浮微粒（PM2.5），才會常常處於警戒橘的狀態。今天整個西部AQI仍在警戒橘標準，敏感族群須特別留意。

（記者楊綿傑）