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菸稅何時漲？ 財部：預計6月中旬

2017-05-05

立法院4月21日三讀通過，菸稅每包調漲20元，菸稅是否會配合長照法從6月3日上路？財政部表示，上路日期將由財部呈報行政院訂定，考量菸商仍需一段因應期區隔新、舊菸品，得換包裝或黏貼新菸價的貼紙，決定比照2009年菸捐調漲時的經驗，給予一個半月因應期，預計這幾天總統就會公告，因此菸稅會在6月中旬調漲，不過具體日期，要等行政院決定。民眾要到6月底才可能買到新價格菸品。（記者吳佳蓉）

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  • 未來適用調漲稅率後的菸品，標註方式第二種，是在包裝上黏貼印用紅色「菸稅」兩字的專用防偽貼紙。（資料照，記者吳佳蓉攝）

    未來適用調漲稅率後的菸品，標註方式第二種，是在包裝上黏貼印用紅色「菸稅」兩字的專用防偽貼紙。（資料照，記者吳佳蓉攝）

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