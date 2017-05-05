防治成效不佳? 乳癌篩檢人數最低

2017-05-05

〔記者林彥彤／台北報導〕最新國人十大癌症排行出爐，女性癌症乳癌發生率最高，人數達一萬一七六九人，包含星座專家薇薇安（本名陳佳瑛）、北市前議員陳玉梅以及藝人溫翠蘋的妹妹等都因乳癌病逝。國健署表示，提供大腸直腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌等四項成人免費癌症篩檢中，就以乳癌的篩檢人數最低，主要原因是許多女性怕痛或是對乳癌篩檢沒有正確認知等。

國健署公布的二○一四年癌症排行，前三名是大腸癌、肺癌及乳癌，然而大腸癌與肺癌的發生人數，都是男、女相加才破萬，唯有乳癌人數光是女性就高達一萬一七六九人，癌症標準化發生率最高，每十萬人中就有七十．七人。

國健署癌症防治組組長吳建遠表示，統計該年四項癌症篩檢人數中，乳癌篩檢人數最低，僅有七十七萬三五七五人，遠低於子宮頸癌的篩檢人數，二一七萬○四六○人。

吳建遠認為，可能因為子宮頸癌篩檢推廣已有廿年，乳癌篩檢卻只有推廣六年，女性需每二年做一次，加上許多女性怕乳房攝影會痛等因素，導致許多乳癌患者發現期太晚，死亡率也因此年年上升，從二○一三年一九六二人，升到二○一四年二○七一人。

台大乳房醫學中心、外科部主任黃俊升表示，每位女性都可能罹患乳癌，建議四十五歲以上的高風險族群一定要定期篩檢，以期早一點發現，不過臨床上有很多患者是被診斷後不願接受治療，選擇誤信偏方而延誤治療黃金時間，呼籲大家要勇敢接受正規治療。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟建議，過去我國推廣子宮頸癌篩檢時，曾創造耳熟能詳的「六分鐘護一生」口號，另外，衛生單位亦應調查婦女不願做乳癌篩檢的原因，如何改善檢查不方便或是怕痛等因素，再去宣導給予正確觀念，例如檢驗須擠壓的疼痛僅十秒鐘，無想像中的痛，再提供民眾一些小技巧，如避免月經前胸部腫脹時接受檢查等，需多宣導以提高篩檢率。

新光醫院乳房醫學中心主任鄭翠芬則警告，近年乳癌人數增加有很多是四十歲以下的年輕女性，探究發現恐是因很少從事曝曬陽光下的運動，維生素Ｄ形成減少，長期下來罹患乳癌機率較高。

另有部分女性則是長期暴露在環境荷爾蒙中而不自覺，例如塑膠袋、保特瓶常有的塑化劑，台大有研究顯示，得乳癌患者其尿液中塑化劑濃度高。民眾抗癌都要注意飲食習慣。