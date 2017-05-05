| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台裔美軍官林介良 不承認替中國和台灣當間諜 PR 維護病患權益 醫師挨告判無罪
 首頁 > 生活

鄉民當鍵盤柯南 醫籲適可而止

2017-05-05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕女作家林奕含事件，引起網友熱議肉搜當鍵盤柯南，台灣精神醫學會理事長、中山附醫精神科醫師賴德仁認為，鄉民熱情的正義讓人動容，但過度陷在負面情緒，小心憂鬱、焦慮、失眠，該案已被社會重視和調查，鄉民應該適可而止、回復正常生活。

過度陷在負面情緒 易焦慮失眠

賴德仁也擔心，網友討論女作家輕生，可能讓有類似遭遇的女性情緒受到刺激，引起模仿效應，提醒網友理性討論，不要任意貼上標籤或簡化問題，「我們都很難真正認識一個人」，如果整個社會一起瘋狂標籤化特定的個人，不願意深入思考議題背後的結構，社會就無法從各種錯誤以及傷痛中獲得前進的能量。

他說，憂鬱症患者情緒容易波動，更易受到社會動盪影響。台灣精神醫學會也發表聲明，建議病友不要否認自己的感覺，有複雜情緒反應可能是正常的，應該坦然面對，可透過如腹式呼吸、肌肉放鬆、關注當下等技巧來消化這些情緒。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 才女作家 狼師 鄉民
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜泥白肉
超萬用✧日式照燒醬
好健康✧菇菇玉米湯
新鮮香菇怎麼清洗？
轉寄

標題：鄉民當鍵盤柯南 醫籲適可而止


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月5日‧星期五‧丁酉年四月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.