鄉民當鍵盤柯南 醫籲適可而止

2017-05-05

〔記者蔡淑媛／台中報導〕女作家林奕含事件，引起網友熱議肉搜當鍵盤柯南，台灣精神醫學會理事長、中山附醫精神科醫師賴德仁認為，鄉民熱情的正義讓人動容，但過度陷在負面情緒，小心憂鬱、焦慮、失眠，該案已被社會重視和調查，鄉民應該適可而止、回復正常生活。

過度陷在負面情緒 易焦慮失眠

賴德仁也擔心，網友討論女作家輕生，可能讓有類似遭遇的女性情緒受到刺激，引起模仿效應，提醒網友理性討論，不要任意貼上標籤或簡化問題，「我們都很難真正認識一個人」，如果整個社會一起瘋狂標籤化特定的個人，不願意深入思考議題背後的結構，社會就無法從各種錯誤以及傷痛中獲得前進的能量。

他說，憂鬱症患者情緒容易波動，更易受到社會動盪影響。台灣精神醫學會也發表聲明，建議病友不要否認自己的感覺，有複雜情緒反應可能是正常的，應該坦然面對，可透過如腹式呼吸、肌肉放鬆、關注當下等技巧來消化這些情緒。