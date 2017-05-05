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修法監督補教師 立委紛提案

2017-05-05

〔記者彭琬馨／台北報導〕女作家自殺身亡後，社會輿論抨擊補教界各種亂象，立委則紛紛提出修法。時代力量立委洪慈庸提案推動補教界實名制，民進黨立委陳亭妃也提案修法，規範未來補教業者應繳交聘用師資的刑事案件紀錄，若未遵守可能觸犯相關罰則；民進黨立委林俊憲則提案加強補習業者通報不適任教師義務，未遵守者可處十萬元以上、五十萬元以下罰鍰。

補教界過去長期存在以化名授課的情況，家長、學生無從查證老師過去學經歷，不僅資訊不對等，逃漏稅、兼職等問題也層出不窮。

洪慈庸提出「補習及進修教育法第九條條文修正草案」，補習班不得聘用曾有性侵、性騷擾經歷的教職員工，同時規定補習班負責人與教職員工應以真實姓名執行業務。

陳亭妃昨也與莊瑞雄、何欣純等民進黨立委召開記者會公布修法內容。陳亭妃表示，增設「防狼師條款」，未來補教業者聘用補教師資前，應呈報身分、學經歷與近三個月的警察刑事紀錄證明書給中央機關核備。

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  • 民進黨立委陳亭妃等人提案修法，加強補教界師資監督機制（記者彭琬馨攝）

    民進黨立委陳亭妃等人提案修法，加強補教界師資監督機制（記者彭琬馨攝）

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