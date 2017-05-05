林奕含案 南檢已分他字案追查
2017-05-05
〔記者王俊忠、楊金城、洪瑞琴／綜合報導〕針對連日媒體報導補習班男師陳星疑涉誘姦自殺身亡的女作家林奕含，台南地檢署昨天表示，南檢已於五月一日分他字案由婦幼組專責檢察官追查。台南市警局也說，已組成專案小組偵辦，但尚未與林奕含父母取得聯繫。
林奕含出身台南，網友灌爆台南市長賴清德臉書，紛紛留言「你的沉默，會讓受害的人更加害怕 」，要求賴清德站出來處理此事，給社會正義。也有網友認為︰「各位別那麼苛責市長吧？」
臉書被灌爆後 賴清德盼別再有房思琪
賴清德昨表示，林奕含是台南的女兒，此事對台南來說，更是沉痛。知道這件消息後，社會局第一時間與家屬聯繫，希望提供必要的協助與關懷；警察局也成立專案小組，由刑大主導追查，婦幼隊、科偵隊等專業警力從旁協助，希望能釐清還原相關狀況。
賴清德說，在黑暗的時刻，總是能看到人性的光輝，這幾天，整個台灣幾乎都為了林奕含難過傷心，深切期盼大家可以共同努力，讓台灣社會不再有下一個房思琪。
南市警局長黃宗仁表示，由於高雄市議員蕭永達公開點名陳星，有明確指控，本週二已由市刑大、婦幼隊、五分局等單位合組專案小組偵辦，希望能釐清還原相關案情。
釐清9年前往事 專案小組要先連絡家人
南市刑大大隊長黃建榮說，清查八、九年前，警方都未受理過女作家遭性侵報案，作家遺作裡相關情節僅供參考，不能和案情畫上等號，目前要先連絡上其家人，釐清九年前究竟發生了什麼事情，才能有進一步的偵查動作。
一般而言，警方搜查相關辦案事證、供詞後，有必要才會找補教名師前來說明，現在八字都沒有一撇，也歡迎知情民眾提供案情線索。
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