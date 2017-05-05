議員再爆另有狼師 專挑雄女 2人受害
〔記者葛祐豪、方志賢／高雄報導〕緊咬狼師議題的高雄市議員蕭永達，再爆與陳星同補習班任教的另名狼師，專挑漂亮的高雄女中學生下手，至少已有兩人受害。雄女發聲明強調，並未接獲學生申訴或有人舉發，如果屬實，請議員提供相關資料，該校一定依性平事件相關規定辦理。
雄女︰未接獲學生申訴或舉發
蕭永達昨天受訪時說，陳星任教的高雄某補習班，有四大王牌，這群狼師中，有人更惡劣，不只要挑漂亮的女學生，還一定要高雄女中的學生。蕭永達說：「就是除了陳星之外，另三位王牌中的一人，至於是誰，我予以保留。」
蕭永達說，狼師選定目標後，花言巧語討學生歡心，利用女學生沒戀愛經驗的崇拜心理，進行類似誘姦的行為。據他了解，至少已有兩名雄女學生受害，但因都年滿十六歲，家長為保護女兒，與林奕含父母一樣，都未到警局報案。
蕭永達指，雄女校長與他聯絡，指他的發言已影響雄女校譽。他氣憤表示，雄女校長有聽到女學生暗夜的哭泣聲嗎？相較之下，台南女中校長有說林奕含事件影響南女校譽嗎？
雄女昨發聲明強調，從媒體得知議員揭發另有女學生疑遭補習班狼師侵害，但此資訊是由媒體得知，該校並未接獲學生申訴或有人舉發，基於職責所在，該校依法完成通報程序。
聲明也呼籲司法單位依法追究查辦，勿縱勿枉，以維社會正義。另請補習班本於社會教育責任，自律自清，不聘狼師，以發揮社會教育責任。
如果有曾經被補習班狼師侵害的任何學生，請勇敢向自己學校申訴，學校會基於保護學生原則下，遵循法定程序辦理，以免放任補習班狼師繼續傷害無辜。
針對議員爆料，補習班也透過律師發聲明，強調這些均非議員親見親歷，亦無證據以實其說，希望檢察機關介入調查，以釐清真相。
補教師捍衛名譽 不實言論將提告
在同補習班任教的物理教師吳笛（本名吳志忠）昨則在臉書發表聲明，強調近日對他的不實言論指控，都沒有經過有權機關調查認定，也沒有任何證據，已侵害個人權益甚鉅，對故意散布、指摘或傳述詆毀他名譽的人，將依正當法律途徑提告。
吳笛表示，個人雖有憲法保障言論自由，但自己名譽與工作權也受憲法與法律保障，不容有心人士惡意中傷詆毀。
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