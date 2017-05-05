沸沸揚揚 補教業者曾LINE陳星出面
2017-05-05
不解怎會傳出「人都死了 多說無益」的話？
〔記者王捷、方志賢／綜合報導〕女作家林奕含自殺身亡，父母指女兒是遭補教老師誘姦，無法走出傷痛。民代指稱就是補教名師陳星害的，昨有媒體報導，陳星任職的補教業者曾問陳，陳回說：「人（林奕含）都死了，多說無益。」但張姓補教業者昨強調，事發後他未與陳星面對面接觸，「怎麼會有那些話出來呢？」他說，曾寫LINE請陳星出面說明，否則「輿論會殺人」。
張姓補教業者昨強調，事發後他曾打電話給陳星，但陳星都沒有接，有同事轉述給他，曾問過陳星：「外面傳得沸沸揚揚的怎麼回事？」但陳星說：「事實真相不是這樣，人家都死了，我去說什麼呢？」所以他打電話給陳星，但陳星還是沒有接，後來陳星傳LINE給他：「你相信嗎？」
張姓業者指出，他絕對信任陳星，「但我相不相信不重要」，因此他又寫LINE給陳星說「輿論會殺人」，希望陳星出面說明，否則會變成「此地無銀三百兩」、「曾參殺人」。
張姓業者重申他從未與陳星本人接觸，「怎麼會有那些話出來呢？」好像很冷血說「人都死了，多說無益」。張姓業者指，就他的認識及了解，陳星不是這樣的人。
老師私領域 補習班聲明難以負責
聲明也強調，對於聘僱或合作的老師，均要求提供完整書面資料進行形式審查，但該補習班非司法檢察機關，並無實質審查權，若苛求補習班為老師或同仁私生活領域負責，實非一般補習班所能為，但願意配合一切調查。
補習班設申訴管道 並配合檢警偵查
該補習班已成立申訴管道電子郵件信箱（tungshin111@gmail.com）提供學生及家長對涉及不法情事的舉發管道，並配合檢警偵查，絕不掩飾卸責，承擔社會責任。
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