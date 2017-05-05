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狼師被訴 補習班決停業退款

2017-05-05

〔記者吳昇儒、盧賢秀、吳政峰／基隆報導〕已婚數學補教老師黃志維，利用中學女學生Ａ女愛慕長相帥氣的他，多次與女學生發生關係，檢察官將黃男起訴。黃男服務的補習班昨天表示，黃男已離職，補習班負責人也決定即日起停業，並退款給補習學生。

已婚補教師 多次與女學生發生關係

狼師黃志維服務的補習班，昨天上午由一名行政人員面對媒體採訪，他表示是來結清老師們的鐘點費用，負責人決定暫時停業，擔心學生們不知道補習班停業，為了他們的安全，會請學生到補習班，告知補習班即將停業，通知家長接回學生，也會將學費退回。

擔心家長不再信任 補習班即起停業

據悉，該補習班是在案件曝光之後，擔心部分家長不再信任教師，所以決定停業。

基隆市府啟動稽查 並加強性平教育宣導

基隆市教育處長陳素芬表示，這名老師已遭解聘，市府會啟動聯合稽查機制，列為優先稽查對象，並要求基隆市所有補習班加強管理師生行為規範。

不適任教師通報系統 市府促納補習班

陳素芬指出，市府將加強學校性平教育宣導，也建議中央儘速修正「補習及進修教育法」等，將補習班納入不適任教師通報系統，同時規定補習班負責人及所有教職員工要用真實姓名執行業務。

基隆一名投入補教界十多年的英文老師指出，補教老師與學校老師對學生來說，並無差異，道德標準自然相同。未成年學生對情感懵懂，常被老師的智識或上課方式吸引，進而把老師當成有意義的他人（significant others）信賴，拉近關係，此時老師若用成人的眼光反應，誤認學生對自己有意思，甚或藉著信賴遂行侵犯，將崩毀學生的世界，影響日後人格。

他建議，老師須避免與學生獨處，如果發現學生過度熱情時，應主動導正對方思維，建立正當師道關係，劃出清楚界線，以保護學生。

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  • 補習班人員透露，黃姓狼師停職一陣子了，負責人也決定停業。（記者吳昇儒攝）

    補習班人員透露，黃姓狼師停職一陣子了，負責人也決定停業。（記者吳昇儒攝）

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