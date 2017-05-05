連3週下調 下週油價降0.2元

2017-05-05

本週國際原油價格持續下跌，依浮動油價公式推估，下週國內汽柴油價格將調降0.2元，已是連3週調降。

國際油價空頭因素仍多，除美國頁岩油增產預期外，2日利比亞宣布油田產量回升到每天76萬桶，創下2014年12月以來新高，擴產預期讓國際油價下跌；但美國原油庫存量減少，則壓抑油價下跌空間。

若下週汽油每公升調降0.2元，中油92無鉛汽油每公升23.5元，95無鉛汽油25元，超級柴油21.2元。實際油價仍以中油週日公告為準。（記者黃佩君）