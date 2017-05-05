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私校小聯考盛行 全教總批12年國教破功

2017-05-05

全國教師工會總聯合會昨天痛批私立中學以考試招生、能力分班，放任其扭曲學校教學正常化，家長為了把孩子送進私中，讓孩子在小三、小四年級就開始補習，大開教育倒車，也因私校狂貼升學榜單，讓公校教師努力多年的適性揚才遭漠視，痛批官方放任及互踢皮球的態度，讓12年國教精神破功，呼籲教育部修改私校法第57條，禁止私中考試招生亂象。

教育部國教署回應，目前法令的確讓未受政府捐助的學校可自由招生，已聽到外界亂象聲音，將討論修法，全教總建議也會納入考量。（記者吳柏軒）

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  • 全國教師工會總聯合會批12年國教破功（記者吳柏軒攝）

    全國教師工會總聯合會批12年國教破功（記者吳柏軒攝）

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