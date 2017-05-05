金龜頭礮臺漆綠妝 澎縣︰忠實呈現歷史
2017-05-05
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年四月甫修復對外開放的馬公金龜頭礮臺，由於營區主體以綠色為主，參觀民眾認為不倫不類，指出十九世紀防禦理念沒有迷彩或隱形觀念；澎湖縣文化局則提出舊照片佐證，綠色為國軍駐防時油漆保護色，只是忠實呈現。
名列清末四大礮臺，坐落澎湖馬公港區的國定古蹟金龜頭礮臺，在澎湖地形上，金龜頭礮臺與風櫃蛇頭山剛好一邊龜一邊蛇，扼守媽宮吼門，從明鄭時期起，就被視為軍事要地。
金龜頭礮臺在清光緒十四年興建，日治時期及國軍都曾派兵駐守，可見其軍事重要性。
金龜頭礮臺移撥澎湖縣府後，依照文化資產保存法進行修復，歷經四年整修，四月份正式對外開放，但不少遊客質疑為何是以綠色為主？感覺讓古蹟整個「落漆」。針對外界質疑，縣府文化局提出民國九十一年金龜頭天南鎖鑰營區通信營連長葉全成提供照片佐證，兵房及掩蔽部都是綠色。
文化局文化資產科長洪進業表示，天南鎖鑰金龜頭礮臺歷經清末、日治及國民政府時期，為完整呈現各年代特色，天南鎖鑰出入口內外拱門恢復為清代白色，兵房及掩蔽部為綠色，其他國軍新建者如鍋爐間、參三庫房則以迷彩處理，忠實呈現各時期的歷史特色。
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