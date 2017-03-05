白色恐怖罹難者曾維成

2017-03-05

民前3年出生的曾維成為高雄市小港人，畢業於日本京聖書院，曾到中國學北京話、英語，戰後在高雄從事打撈船隻、五金業。民國36年228事件，高雄律師王清佐家被包圍，拜託會說北京話的曾維成向士兵求情，曾維成一併被抓走，關押3週無罪釋放。

43年底，曾維成無端捲入「台電匪諜案」，遭國防部保密局逮捕，判決書直指他被鹿窟基地負責人陳本江吸收，參加、資助「臺灣人民武裝保衛隊」，因涉及「民主自治同盟」等案，曾維成遭列名為首謀，44年9月21日遭槍決，享年47歲。

（記者吳仁捷）