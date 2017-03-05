白恐展覽助尋根 83歲翁找到生父母

2017-03-05

〔記者吳仁捷、余衡／新北報導〕高齡八十三歲老翁謝有建因係私生子，三歲就遭出養，一輩子尋找原生家庭，直到七十一歲從白色恐怖展覽中，驚見生父曾維成的名字，終於知道父親生平，也得以認祖歸宗。

3歲出養 一生找尋原生家庭

謝翁接下來則是尋找當年未婚生子的楊姓生母，靠著警方尋人高手蔡淑女的幫助，憑著楊婦名字、曾到日本齒科進修等殘碎資料，果然找到謝翁母親。謝翁在母親墳前感動痛哭，直呼：「尋母找根，是我晚年的最後一哩路。」

謝有建生於民國廿三年，生父為高雄拆船商人曾維成，已婚的曾男結識台南望族的楊姓女牙醫後，生下謝有建。因雙方都無法扶養，謝有建三歲時被出養給謝姓小學教師，並從養父姓。

謝有建十九歲時找到曾維成，顧慮父親元配心情，當時不敢相認，卻就此失去生父音訊；直到七十一歲那年，意外從台北車站「不堪回首戒嚴路」白色恐怖展覽中的罹難者名單，看到生父的名字，就此展開尋親之旅。

生父遭槍決 享年僅47歲

謝有建輾轉從檔案管理局取得父親當年的判決書，發現生父當年被國防部指控「資助臺灣人民武裝保衛隊」，不幸於民國四十四年遭槍決，享年四十七歲。事後，政府已替曾維成平反。

謝有建從這份判決書上的地址，寫信給同父異母的哥哥，因此得知生父位於高雄大寮的墓園，趕往跪叩泣拜，對白色恐怖的殘暴憤恨不已。

謝有建接下來從同父異母兄弟中得知生母名字為「楊○○」，以及「曾在台南當牙醫」。他到國家圖書館台灣分館求助館員，試圖從生母姓名、留學日本東洋女子齒科、在台南擔任牙醫等資料，完成尋親拼圖。隨後，從台灣僅存的一本「台灣省牙醫師公會名冊」中，發現民國四十七年間，一名在台南執業的楊姓女牙醫與生母同名，但因當年牙醫診所已拆除，只能轉而求助海山警分局尋人高手蔡淑女。

蔡淑女一開始從楊○○名字過濾，卻無斬獲，直到擴大過濾戶役政系統，發現民國前兩年出生的楊○○，民國廿五年結婚後，改從夫姓為「劉○○」，四十七年間在台南擔任牙醫。

生母難覓 尋人高手出馬

蔡淑女依循這些年代久遠的零星資料，找到疑為謝翁生母的女兒；對方得知自己還有一名同母異父的哥哥，相當訝異，只願告知生母安葬處。去年十一月，謝才與女兒趕到台南基督教墓園前追思母親。

謝有建感謝主讓他能在有生之年，到生父、生母墓園前悼念。接下來，他希望能與生母子女，同母異父的弟、妹相認，希望抵達人生終點前，沒有任何遺憾。