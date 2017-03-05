白恐展覽助尋根 83歲翁找到生父母
〔記者吳仁捷、余衡／新北報導〕高齡八十三歲老翁謝有建因係私生子，三歲就遭出養，一輩子尋找原生家庭，直到七十一歲從白色恐怖展覽中，驚見生父曾維成的名字，終於知道父親生平，也得以認祖歸宗。
3歲出養 一生找尋原生家庭
謝翁接下來則是尋找當年未婚生子的楊姓生母，靠著警方尋人高手蔡淑女的幫助，憑著楊婦名字、曾到日本齒科進修等殘碎資料，果然找到謝翁母親。謝翁在母親墳前感動痛哭，直呼：「尋母找根，是我晚年的最後一哩路。」
謝有建生於民國廿三年，生父為高雄拆船商人曾維成，已婚的曾男結識台南望族的楊姓女牙醫後，生下謝有建。因雙方都無法扶養，謝有建三歲時被出養給謝姓小學教師，並從養父姓。
謝有建十九歲時找到曾維成，顧慮父親元配心情，當時不敢相認，卻就此失去生父音訊；直到七十一歲那年，意外從台北車站「不堪回首戒嚴路」白色恐怖展覽中的罹難者名單，看到生父的名字，就此展開尋親之旅。
生父遭槍決 享年僅47歲
謝有建輾轉從檔案管理局取得父親當年的判決書，發現生父當年被國防部指控「資助臺灣人民武裝保衛隊」，不幸於民國四十四年遭槍決，享年四十七歲。事後，政府已替曾維成平反。
謝有建從這份判決書上的地址，寫信給同父異母的哥哥，因此得知生父位於高雄大寮的墓園，趕往跪叩泣拜，對白色恐怖的殘暴憤恨不已。
謝有建接下來從同父異母兄弟中得知生母名字為「楊○○」，以及「曾在台南當牙醫」。他到國家圖書館台灣分館求助館員，試圖從生母姓名、留學日本東洋女子齒科、在台南擔任牙醫等資料，完成尋親拼圖。隨後，從台灣僅存的一本「台灣省牙醫師公會名冊」中，發現民國四十七年間，一名在台南執業的楊姓女牙醫與生母同名，但因當年牙醫診所已拆除，只能轉而求助海山警分局尋人高手蔡淑女。
蔡淑女一開始從楊○○名字過濾，卻無斬獲，直到擴大過濾戶役政系統，發現民國前兩年出生的楊○○，民國廿五年結婚後，改從夫姓為「劉○○」，四十七年間在台南擔任牙醫。
生母難覓 尋人高手出馬
蔡淑女依循這些年代久遠的零星資料，找到疑為謝翁生母的女兒；對方得知自己還有一名同母異父的哥哥，相當訝異，只願告知生母安葬處。去年十一月，謝才與女兒趕到台南基督教墓園前追思母親。
謝有建感謝主讓他能在有生之年，到生父、生母墓園前悼念。接下來，他希望能與生母子女，同母異父的弟、妹相認，希望抵達人生終點前，沒有任何遺憾。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 在韓失聯兩台女 外交部證實因電信詐騙被捕
- 各地白天多雲到晴 北部晚間恐轉雨
- 《健康聚寶盆》老來睏擾 恐阻塞性睡眠呼吸中止症找上門
- 肩膀疼痛≠五十肩 3運動幫助伸展
- 《謠言終結站》普拿疼會殘留體內5年？ 藥師：沒這回事
- 羽球》王子維扳倒奧運金牌 與周天成會師德國站冠軍戰
- 赴韓失聯台女傳找到人 韓媒：疑捲入詐騙案遭逮
- 內川聖一激賞王柏融 主動交換信物
- 摩蘇爾遭化武襲擊 12婦孺受傷
- 自由廣場》為何承諾？ 為誰承諾？
- 陽明山櫻花燦爛 估本週更美
- 〈徵文啟事〉路邊要錢
- 自由廣場》違規停車的議會聲明
- 川普祭撒手鐧 擬隔離非法入境母子
- 男校長寫信給女作家被纏上 她2天打了467通電話
- 在韓失聯台灣少女江芸儀等因詐欺案被捕
- 南韓扒手王栽了 5人行竊全落網
- 自由廣場》總統也講不出這個名字
- 7宗國有地被占 逾300個月不繳補償金
- 高尺巨蛋3面大螢幕 今年限定
- 劉若英奪特優劇本獎 花3年產《易副官》寫到當媽
- 北市Open Green3年有成 3基地獲獎
- 受川普牽連 阿諾辭電視主持人
- 《中英對照讀新聞》Toxic chemicals banned in dishwashing liquids 洗碗精禁用有毒化學品
- 最佳女運動員獎 許淑淨獲選
- （台南）賴清德︰絕對保持中立
- 大里民宅疑人為縱火釀災 3人送醫
- 花蓮豐羽計畫可行性評估 原民會近期拍板
- 生命就是藝術 王灝紀念展登場
- 春櫻綻放 竹東花海節、尖石萬里山園迎賓
- 【大世界小葉片】你認識錫克人嗎?
- 18％退場年限 軍公教將一致
- 新北青銀共居擬擴大 初步鎖定學校周邊
- 杜鵑花季不見花 遊客批掉漆
- 阿里山花季10日登場 櫻王還沒開
- 神盾血濺休息室 幸好不是慣用手
- 曾是成大電影院 青年館拆了
- 興川吉號挨罰 家屬︰變相保護費
- 鐵人三項參賽者 勇救跳愛河婦
- 台東農會選舉激烈 7理監事結盟
- 「純」志工掃街 店家熱情送餐飲
- 《焦點評論》市民決定
- 王子維強壓諶龍 德國羽賽與周天成爭冠
- 李恩一季換3隊 盼尬勇士爭冠
- 2局6上6下 胡智為又好投
標題：白恐展覽助尋根 83歲翁找到生父母
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email