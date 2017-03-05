新聞分析／學費誠可貴 學術價更高

2017-03-05

記者林曉雲／特稿

中國學生來我國大學短期研修或交換學生，「承諾書」成為應備文件之一，要我國的大學「承諾保證」中生所學無涉一中一台等兩岸政治議題，多數大學竟然「照單全收」，甚至有大學是由「承辦人」直接簽署後提供給中生。

此事凸顯中國忌憚台灣的民主自由，擔心長久以來主張台灣為中國一部分的「一中」理念，會因中生來台後遭到挑戰，甚至顛覆，因此，就提出了「一張保證紙」的要求。

中國此舉，百分之百是基於「政治」考量；台灣學府的配合，則是出於「利益」需求。

因為，中國研修生帶來的「利益」，相當可觀；一個研修生來我國的大學讀一學期，住宿費加學雜費，平均大約一人十萬元，如果一學期收一百個研修生，學校就有一千萬元的收益。有些老牌私校，在馬政府時代，一學期有六、七百名，甚至上千名中國研修生來讀書，一學期進帳七千萬到一億元。在少子化的年代，有幾家學府捨得拒絕這筆「學費」收入。

各大學的便宜行事，凸顯了主事者的「貪念」，渾然忘記了「學術自由、講學自由」，才是最珍貴的學術尊嚴。

用一張虛假的紙換一個學生、一學期的學費，這門生意很划算，也因此，「重利忘義」的大學校方竟然認為政府要追究這件事情是小題大作。

「學費誠可貴，學術價更高」，全世界除了中國研修生會提出承諾書要求之外，各國境外生都不會提出如此的要求。大學利字當頭，輕忽了一張承諾書背後所藏的中國統戰思維，更坐賤了學術殿堂的尊嚴。