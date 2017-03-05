中國以校逼政 大學校園淪統戰場域
2017-03-05
〔記者陳鈺馥、翁聿煌／綜合報導〕大學簽署中生研修承諾書風暴持續擴大，立委齊聲痛批戕害學術自由，更違反「大學法」、「兩岸人民關係條例」規定，荒唐的校方讓民主校園淪為中國「以校逼政」的統戰場域。
「這讓大學教育蒙羞！」民進黨立委陳其邁痛批，中國有系統地繞過官方政府「以校逼政」，大學卻私下和中國簽署一中承諾書，不僅傷害憲法保障的言論自由，也戕害「大學法」保障的學術自由，應追究國立大學校長的責任。
民進黨立委陳亭妃說，大學私下與對岸簽政治協議及文書，卻沒向教育部報備，違反「兩岸人民關係條例」，限制課程不能談一中、一台，很明顯就是政治協議。民進黨立委吳思瑤指出，有些大學在程序及文字問題上打轉，聲稱這非政治承諾，不必向教育部報備，都是在脫罪卸責。
為了多收中生 立委痛批做了負面示範
民進黨立委莊瑞雄指出，政治干預大學自主，限縮在中國許可的框架下交流，校方不要為了多收幾個學生，犧牲珍貴的民主精神，這些大學做了最負面示範。
「為了爭取中生來台，需要這樣卑躬屈膝嗎？」民進黨立委黃國書質疑，東南亞及世界各國學生來台，也沒簽這種政治性承諾書，學術交流不應有政治前提。
時代力量立委徐永明認為，號稱「民主最後堡壘」的台灣校園，卻有主事者一時頭腦不清，簽署「一中承諾書」，是台灣教育史上的笑話，這些校方主事者不以為意的態度，必定非今日才有，究竟教育部有沒有縱容違法，也需調查清楚。
國民黨主席洪秀柱則說，這只是一個承諾和聲明，教育部應尊重學校的學術自由、校園自主，「不應無限上綱、到處渲染」，事實上，兩岸交流、學生交換，家長都不希望子女參加太多政治活動。
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