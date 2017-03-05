學校強調交流不涉政治 學者批虛偽
2017-03-05
簽下去，等於承認北京的黑手…
〔記者／綜合報導〕越來越多所大學捲入「一中承諾書」風波，雖然各校都強調簽署相關文件、承諾教學不牽涉兩岸政治，只是讓中國師生能順利通過對方審批程序來台研修，是「中國對他們師生的規範」。但是，政大教授陳芳明直指此說法虛偽，一旦簽下去，「等於承認北京的黑手伸進來了」。成大電機系教授李忠憲也認為，簽下類似文件，不利台灣的大學誠實面對言論自由及兩岸關係。
與美日交流 需要簽承諾書嗎？
陳芳明在臉書上反問：「我們與日本、美國、歐洲進行學術交流時，需要簽署承諾書或聲明書嗎？這正是台灣高等教育的危機，…在面對學術交流時，遵守了北京所規定的原則，就已經在遂行中國的意願。」
陳芳明指出，學術應該要更勇敢捍衛基本的人文精神，「就是把自己與別人當做人來看待。這些都涉及了人權與民主的原則。放棄這個原則，就是放棄做人的權利」。
學者憂現在退一步 未來退無可退
李忠憲認為，此舉雖是為了幫助中生來台，但對學校並不好，如果這樣的邏輯成立，現在退一步，未來可能就再也沒地方退了。
成大、文化、東華則指出，類似承諾文件行之有年，政黨輪替後沒有增多。相關內容為中國對他們學生的規範，不代表學校承認一中。東華大學校長趙涵捷說，他個人認為，「這跟一個中國的承諾沒有關係」。
交大表示，這份承諾書沒有任何「一中」字眼，僅是提供給師生的說明，因此不需向教育部申報。
中山、中興、東海、台科大、雲科大、高雄大學、台東大學都表示，該文件只是為了方便中生來台就學，未影響學術自主。
有私校校長表示，如果中國研修生只是「散客」，影響還小，但有些學校接的是「團客」，中國研修生是「整班」數十、上百人來讀，校方當然會依此「衡量輕重」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 在韓失聯兩台女 外交部證實因電信詐騙被捕
- 各地白天多雲到晴 北部晚間恐轉雨
- 《健康聚寶盆》老來睏擾 恐阻塞性睡眠呼吸中止症找上門
- 肩膀疼痛≠五十肩 3運動幫助伸展
- 《謠言終結站》普拿疼會殘留體內5年？ 藥師：沒這回事
網友回應
熱門新聞
- 羽球》王子維扳倒奧運金牌 與周天成會師德國站冠軍戰
- 赴韓失聯台女傳找到人 韓媒：疑捲入詐騙案遭逮
- 內川聖一激賞王柏融 主動交換信物
- 摩蘇爾遭化武襲擊 12婦孺受傷
- 自由廣場》為何承諾？ 為誰承諾？
- 陽明山櫻花燦爛 估本週更美
- 〈徵文啟事〉路邊要錢
- 自由廣場》違規停車的議會聲明
- 川普祭撒手鐧 擬隔離非法入境母子
- 男校長寫信給女作家被纏上 她2天打了467通電話
- 在韓失聯台灣少女江芸儀等因詐欺案被捕
- 南韓扒手王栽了 5人行竊全落網
- 自由廣場》總統也講不出這個名字
- 7宗國有地被占 逾300個月不繳補償金
- 高尺巨蛋3面大螢幕 今年限定
- 劉若英奪特優劇本獎 花3年產《易副官》寫到當媽
- 北市Open Green3年有成 3基地獲獎
- 受川普牽連 阿諾辭電視主持人
- 《中英對照讀新聞》Toxic chemicals banned in dishwashing liquids 洗碗精禁用有毒化學品
- 最佳女運動員獎 許淑淨獲選
- （台南）賴清德︰絕對保持中立
- 大里民宅疑人為縱火釀災 3人送醫
- 花蓮豐羽計畫可行性評估 原民會近期拍板
- 生命就是藝術 王灝紀念展登場
- 春櫻綻放 竹東花海節、尖石萬里山園迎賓
- 【大世界小葉片】你認識錫克人嗎?
- 18％退場年限 軍公教將一致
- 新北青銀共居擬擴大 初步鎖定學校周邊
- 杜鵑花季不見花 遊客批掉漆
- 阿里山花季10日登場 櫻王還沒開
- 神盾血濺休息室 幸好不是慣用手
- 曾是成大電影院 青年館拆了
- 興川吉號挨罰 家屬︰變相保護費
- 鐵人三項參賽者 勇救跳愛河婦
- 台東農會選舉激烈 7理監事結盟
- 「純」志工掃街 店家熱情送餐飲
- 《焦點評論》市民決定
- 王子維強壓諶龍 德國羽賽與周天成爭冠
- 李恩一季換3隊 盼尬勇士爭冠
- 2局6上6下 胡智為又好投
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：學校強調交流不涉政治 學者批虛偽
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分