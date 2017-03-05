學校強調交流不涉政治 學者批虛偽

2017-03-05

簽下去，等於承認北京的黑手…

〔記者／綜合報導〕越來越多所大學捲入「一中承諾書」風波，雖然各校都強調簽署相關文件、承諾教學不牽涉兩岸政治，只是讓中國師生能順利通過對方審批程序來台研修，是「中國對他們師生的規範」。但是，政大教授陳芳明直指此說法虛偽，一旦簽下去，「等於承認北京的黑手伸進來了」。成大電機系教授李忠憲也認為，簽下類似文件，不利台灣的大學誠實面對言論自由及兩岸關係。

與美日交流 需要簽承諾書嗎？

陳芳明在臉書上反問：「我們與日本、美國、歐洲進行學術交流時，需要簽署承諾書或聲明書嗎？這正是台灣高等教育的危機，…在面對學術交流時，遵守了北京所規定的原則，就已經在遂行中國的意願。」

陳芳明指出，學術應該要更勇敢捍衛基本的人文精神，「就是把自己與別人當做人來看待。這些都涉及了人權與民主的原則。放棄這個原則，就是放棄做人的權利」。

學者憂現在退一步 未來退無可退

李忠憲認為，此舉雖是為了幫助中生來台，但對學校並不好，如果這樣的邏輯成立，現在退一步，未來可能就再也沒地方退了。

成大、文化、東華則指出，類似承諾文件行之有年，政黨輪替後沒有增多。相關內容為中國對他們學生的規範，不代表學校承認一中。東華大學校長趙涵捷說，他個人認為，「這跟一個中國的承諾沒有關係」。

交大表示，這份承諾書沒有任何「一中」字眼，僅是提供給師生的說明，因此不需向教育部申報。

中山、中興、東海、台科大、雲科大、高雄大學、台東大學都表示，該文件只是為了方便中生來台就學，未影響學術自主。

有私校校長表示，如果中國研修生只是「散客」，影響還小，但有些學校接的是「團客」，中國研修生是「整班」數十、上百人來讀，校方當然會依此「衡量輕重」。