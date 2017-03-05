長照柑仔店揭牌 林全陪長輩視訊

2017-03-05

長照2.0試辦上路，行政院長林全昨到新竹市港北社區發展協會出席長照「柑仔店」揭牌儀式時表示，依賴外籍看護絕非是國家解決長照的方式，藉由長照試辦，希望盡快建立規格、標準，再推行至全國各縣市。林全並與年長者一同啟動「視訊任意門」，藉由視訊互動，讓子女了解長輩的狀況。

林全說，政府過去雖有長照保險制度，卻沒建立完善系統，不少人依賴外籍看護，這不是有系統解決長照的做法，未來會由政府建立社區系統，再決定採保險制或稅收制永續經營，希望將來長照能像健保一樣，評估後執行。（記者王駿杰）