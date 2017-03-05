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滿天星號召親子們 站出來反同

2017-03-05

「滿天星素人連線」昨號召「素人父母」推著娃娃車全家出動上街吃陽春麵，抗議政府推行「同婚」法案，表達平民的憤怒。「滿天星」指出，絕對要「三拒侵安」，包括拒絕外國人愛滋享健保、拒絕同志教育進校園、拒絕同婚修法害台灣等。

參與群眾均身著印有「自己的孩子自己救」的白色服裝，手持一束滿天星花卉。多名國小學童演唱兒歌「滿天星」開場，隨後進行「陽春麵大會師」，所有群眾一起席地而坐吃麵。

「反同」人士強調應罷免「挺同」的官員及立委，活動過程中雖遭遇挺同婚團體「路過」嗆聲，但未釀衝突。（記者楊綿傑）

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  • 滿天星號召家長帶著小孩，站出來反同。（記者楊綿傑攝）

    滿天星號召家長帶著小孩，站出來反同。（記者楊綿傑攝）

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