滿天星號召親子們 站出來反同
2017-03-05
「滿天星素人連線」昨號召「素人父母」推著娃娃車全家出動上街吃陽春麵，抗議政府推行「同婚」法案，表達平民的憤怒。「滿天星」指出，絕對要「三拒侵安」，包括拒絕外國人愛滋享健保、拒絕同志教育進校園、拒絕同婚修法害台灣等。
參與群眾均身著印有「自己的孩子自己救」的白色服裝，手持一束滿天星花卉。多名國小學童演唱兒歌「滿天星」開場，隨後進行「陽春麵大會師」，所有群眾一起席地而坐吃麵。
「反同」人士強調應罷免「挺同」的官員及立委，活動過程中雖遭遇挺同婚團體「路過」嗆聲，但未釀衝突。（記者楊綿傑）
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 在韓失聯兩台女 外交部證實因電信詐騙被捕
- 各地白天多雲到晴 北部晚間恐轉雨
- 《健康聚寶盆》老來睏擾 恐阻塞性睡眠呼吸中止症找上門
- 肩膀疼痛≠五十肩 3運動幫助伸展
- 《謠言終結站》普拿疼會殘留體內5年？ 藥師：沒這回事
網友回應
熱門新聞
- 羽球》王子維扳倒奧運金牌 與周天成會師德國站冠軍戰
- 赴韓失聯台女傳找到人 韓媒：疑捲入詐騙案遭逮
- 南韓扒手王栽了 5人行竊全落網
- 高尺巨蛋3百鑽石席 坐沙發看球
- 竹縣首座寵物公園 竹東啟用
- 【朵朵小語】人生施工中
- 沙國國王超親民 出訪玩自拍
- 自由廣場》大學考招引導高中教學？
- 摩蘇爾遭化武襲擊 12婦孺受傷
- 男校長寫信給女作家被纏上 她2天打了467通電話
- 在韓失聯台灣少女江芸儀等因詐欺案被捕
- 生命就是藝術 王灝紀念展登場
- 星期專論》國民黨的美國朋友們
- 阿里山花季10日登場 櫻王還沒開
- 漫才少爺肚皮加工 雙面人搞笑
- 傅孟柏硬上溫貞菱 奉送事後藥
- 〈婚姻幸福學〉愛得筋疲力盡 卻又割捨不下
- 年金改革 陳建仁：一定會成功
- 台東農會選舉激烈 7理監事結盟
- 落榜「大丈夫」通知單換高級牛排
- 25發三分彈獵鷹 騎士飆NBA季賽紀錄
- 謝佳見只遮一點 預告寫真零尺度
- 郭靜躺雪耍浪漫 頭痛嘴麻
- 金正男案延燒 大馬驅逐北韓大使
- 《都更戶遭強拆》柯強調合法 屋主：不知誰能救我們
- 銅鑼交流道東延段土石阻灌溉大排 農民跳腳
- 索馬利亞乾旱 48小時內110人餓病死
- 杜鵑花季不見花 遊客批掉漆
- 永仁延續傳統 晉4強必爭后
- 春櫻綻放 竹東花海節、尖石萬里山園迎賓
- 〈Easy美人〉翹睫毛不用夾
- 肉攤老國手 八旬嬤拿菜刀控桌球
- 洪慈庸特助 涉后里農會賄選交保
- 劉若英奪特優劇本獎 花3年產《易副官》寫到當媽
- 凶手驚爆／女友就要閨密死 叫我纏頸拖屍50米
- 全球最「牆」飯店 諷築牆是掠奪
- 直言集》最後一哩路的眉角
- 市民愛耕種 屏市闢第二農場
- 泰國浴遮醜祭優惠 1小時內第2炮免費
- （台南）新立委轉選市長？ 綠營內戰鼓揚
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：滿天星號召親子們 站出來反同
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分