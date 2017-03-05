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台塑化宣布 明天汽、柴油不調整

2017-03-05

台塑石化昨日宣布，自週一凌晨1時起，汽、柴油批售價格不變，市場零售價格由加油站自行決定。

台塑化表示，考量國際油價、新台幣兌美元匯率與國內市場競爭力等因素後，汽柴油價格將不調整；而92無鉛汽油維持每公升24.8元、95無鉛每公升26.3元、98無鉛每公升28.6元、高級柴油每公升22.3元。（記者張慧雯）

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