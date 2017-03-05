台灣國際蘭展開幕 超長蝴蝶蘭1株開30朵花

2017-03-05

〔記者楊金城／台南報導〕二○一七台灣國際蘭展昨在台南後壁蘭花生技園區正式開園，人潮滿滿，美商三好農業台灣分公司展出五株各長達兩公尺的蝴蝶蘭，一株就開出三十朵蘭花，長長一串蘭花，讓遊客驚艷不已。

蘭花不只能觀賞，也有藥用與食用用途，英國皇家園藝協會副會長奧克雷昨在蘭展專題演講時指出，現今有二種藥性被廣泛運用，外敷、內服或藥浴都可以。

今年會場共規劃爭奇館、鬥豔館、幸福館、未來館等四大展館，展示嘉德麗雅蘭、蝴蝶蘭、文心蘭、石斛蘭等多達二萬多株。台南市長賴清德說，今年台灣國際蘭展規模比往年盛大，全國民眾不要錯過賞蘭好機會。

農委會農糧署長陳建斌則表示，台灣蘭花年產值高達兩億美金，其中九成外銷，將持續和國外談判蘭花外銷、研究保鮮技術、外國品種登記權等。