| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大里民宅疑人為縱火釀災 3人送醫 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
 首頁 > 生活

台灣國際蘭展開幕 超長蝴蝶蘭1株開30朵花

2017-03-05

〔記者楊金城／台南報導〕二○一七台灣國際蘭展昨在台南後壁蘭花生技園區正式開園，人潮滿滿，美商三好農業台灣分公司展出五株各長達兩公尺的蝴蝶蘭，一株就開出三十朵蘭花，長長一串蘭花，讓遊客驚艷不已。

蘭花不只能觀賞，也有藥用與食用用途，英國皇家園藝協會副會長奧克雷昨在蘭展專題演講時指出，現今有二種藥性被廣泛運用，外敷、內服或藥浴都可以。

今年會場共規劃爭奇館、鬥豔館、幸福館、未來館等四大展館，展示嘉德麗雅蘭、蝴蝶蘭、文心蘭、石斛蘭等多達二萬多株。台南市長賴清德說，今年台灣國際蘭展規模比往年盛大，全國民眾不要錯過賞蘭好機會。

農委會農糧署長陳建斌則表示，台灣蘭花年產值高達兩億美金，其中九成外銷，將持續和國外談判蘭花外銷、研究保鮮技術、外國品種登記權等。

廣告
  • 民眾爭相拍照蘭花之美。（記者楊金城攝）

    民眾爭相拍照蘭花之美。（記者楊金城攝）

  • 長達兩公尺的蝴蝶蘭，一株開出三十朵蘭花，長長一串蘭花，讓人驚艷。（記者楊金城攝）

    長達兩公尺的蝴蝶蘭，一株開出三十朵蘭花，長長一串蘭花，讓人驚艷。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 人潮 台灣國際蘭展 蝴蝶蘭
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：台灣國際蘭展開幕 超長蝴蝶蘭1株開30朵花


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.