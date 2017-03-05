緊繫安全帶 蝶戀花車禍倖存夫婦 康復出院

2017-03-05

〔記者翁聿煌／新北報導〕蝶戀花旅行社武陵賞櫻一日遊於二月十三日晚上在國道五號發生翻覆意外，造成慘重傷亡，事發時被救出的李姓夫婦兩人，傳出當時因為他們都有繫安全帶，所以逃過一劫，經送台北慈濟醫院救治後，已於二月廿八日出院。

蝶戀花遊覽車翻覆導致乘客卅三死悲劇，交通部考慮未來要求民眾搭乘遊覽車應強制繫上安全帶，引發各界熱烈討論。

蝶戀花車禍傷者中，家住台北市的六十四歲、五十六歲的李姓夫婦，於十三日晚上十點被送往台北慈濟醫院救治。副院長張耀仁說，兩位傷者到院時生命跡象穩定、意識清楚，最重要是兩人頭部沒有受到嚴重衝擊，研判與兩人可能坐在車體左側（翻覆時上側）及有繫安全帶有關。

張耀仁說，李太太當時臉部有撕裂傷，送開刀房進行臉部傷口縫合，後轉進普通病房。李先生傷勢較重，除了臉部多處撕裂傷，還有右側第三至第六肋骨骨折、肩膀脫臼，到開刀房進行脫臼復位、臉部傷口縫合後，轉進加護病房並插管治療。

兩人已於二月廿八日出院，據家屬轉述，李姓夫婦一同出遊，並無其他親友同車，事故發生當時，兩人在車上正閉眼休息，遊覽車翻覆後被救出並送至醫院，對於全車乘客生離死別的慘況，兩人不願再多做回憶，只希望能好好休養讓心情平復。