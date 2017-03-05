香蕉價飆50年新高 雲林蕉農組巡守隊抓賊
2017-03-05
〔記者詹士弘、吳欣恬／綜合報導〕香蕉價格飆漲，一月十五日平均批發價達每公斤一○四．五元，創五十年來新高，昨批發價每公斤七十六．六元，仍屬歷年同期高價。不過蕉農卻沒有喜色，除因天災減產，一弓蕉約兩千元，引起宵小覬覦。雲林莿桐蕉農組成巡邏隊，一個晚上要巡園三次，個個累出熊貓眼。
一弓香蕉市價約兩千元
「我才三十幾歲，為巡蕉園睡眠不足，熊貓眼褪不了，活像五十歲中年人。」蕉農吳原政表示，今年至今蕉園已被偷五、六次，損失近三百棵香蕉，目前一弓香蕉市價約兩千元，總損失約五十萬元。
莿桐果菜生產合作社理事長蘇明利香蕉也被偷四次，香蕉損失上百棵，為了護蕉，除在蕉園裝監視器，透過手機及監視器結合，隨時監看蕉園，也組成巡守隊機動巡邏，幾乎是「拚性命來守護香蕉」。
「種香蕉五十年了，今年的蕉價是史上最高。」七十歲的蘇明利說，現在竊賊都很機警，車子直接開下蕉園，只割五、六弓香蕉就走，等巡邏隊趕到，竊賊早就走人。
前晚有竊賊把車開進吳原政蕉園就被發現，巡邏隊馬上趕往現場，用貨車堵住竊嫌車輛出路，讓竊嫌無法離開。沒想到竊嫌還嗆蕉農：「下田拉屎不行嗎？」所幸警方五分鐘內趕到現場，起出多項作案工具，嫌犯才承認已多次偷竊香蕉。
農委會農糧署副署長蘇茂祥坦言，目前香蕉價格「還算太高」，往年夏季香蕉平均批發價會跌至每公斤十元或個位數，今年香蕉預計五、六月可恢復正常供應量。
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