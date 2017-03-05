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「禽」況連連 宜蘭櫻桃鴨快被「滅門」

2017-03-05

三星鄉昨早才撲殺12000多隻 昨晚又一鴨場感染

〔記者簡惠茹、劉曉欣、邱芷柔、謝武雄、吳欣恬／綜合報導〕宜蘭縣櫻桃鴨禽流感疫情連環爆，似乎有擋不住的趨勢，主要飼養的三星鄉前晚傳出一場確診感染，昨天上午才撲殺一萬兩千餘隻，晚上又傳出隔壁的櫻桃鴨場也確定感染，今早將撲殺六千隻，目前縣內有四家櫻桃鴨場中鏢，宜蘭三星鄉已撲殺近兩萬八千隻櫻桃鴨，超過三成。

宜蘭縣農業處表示，宜蘭縣內櫻桃鴨數量大約八萬六千隻，遭管制的櫻桃鴨場共五場，上週有兩個櫻桃鴨場爆出禽流感，共撲殺一萬隻，前晚又爆出一場中鏢，昨早再度撲殺一萬兩千八百隻，昨晚又有一個櫻桃鴨場確診H5N2，有鴨農哀嚎，宜蘭櫻桃鴨快被「滅門」了。

農委會表示，若對照二○一五年禽流感疫情，當時共撲殺五百四十萬隻禽類，今年國內累計撲殺雞、鴨、鵝、火雞合計五十三萬隻，約是前年總數的十分之一。

宜蘭動植物防疫所指出，這次禽流感病毒對鴨隻沒有產生臨床症狀，外觀看是健康的，唯有透過檢驗才能知道是否感染。為清除環境中的病原，五月三十一日前，所有水禽都要全面篩檢呈陰性才可上市屠宰。

另，彰化縣大城鄉再傳肉鴨疫情，前天確診有二場肉鴨都是H5N2亞型高病原性禽流感病毒，昨天撲殺二○○六隻肉鴨！桃園市大園區屠宰場三月一日宰殺一批來自雲林縣的雞隻，檢體送驗，昨天確認感染H5N2，近日將全數銷毀。

屏東縣也再傳禽流感，枋寮鄉一處肉鴨場三日確診感染H5N8亞型高病原禽流感陽性，昨天就撲殺了場內一千四百五十六隻肉鴨撲殺作業。

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  • 三星鄉前晚傳出一場確診感染禽流感的櫻桃鴨養殖場。（宜蘭縣政府提供）

    三星鄉前晚傳出一場確診感染禽流感的櫻桃鴨養殖場。（宜蘭縣政府提供）

  • 宜蘭縣政府昨天早上再度撲殺一萬兩千八百隻櫻桃鴨。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府昨天早上再度撲殺一萬兩千八百隻櫻桃鴨。（宜蘭縣政府提供）

  • 彰化大城肉鴨再發現疫情，展開撲殺。（彰化動防所提供）

    彰化大城肉鴨再發現疫情，展開撲殺。（彰化動防所提供）

  • 屏東再傳禽流感，枋寮鄉1處肉鴨場3日確診感染H5N8亞型高病源禽流感陽性。（屏東縣政府提供）

    屏東再傳禽流感，枋寮鄉1處肉鴨場3日確診感染H5N8亞型高病源禽流感陽性。（屏東縣政府提供）

  • 彰化大城肉鴨再發現疫情，工作人員展開撲殺。（彰化動防所提供）

    彰化大城肉鴨再發現疫情，工作人員展開撲殺。（彰化動防所提供）

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