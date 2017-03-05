護理師偷拍病人開腦照 北醫：已口頭告誡
2017-03-05
〔記者吳亮儀／台北報導〕民眾投訴，台北醫學大學附設醫院一名手術室的護理師竟在病患接受開顱手術時拍照，還將照片放上網，侵犯患者隱私。北醫附醫院方證實是院內護理師，已口頭告誡、要護理師移除照片。
據了解，這名張姓護理師仍在實習，她在網路上貼出一張患者在手術房內臉部朝下照片，並寫著「第一次看到大腦，心情還粉是激動著~~~」，網友看到後向媒體爆料。
院方表示，醫院的勞動契約書有要求，所有人員不得揭露病人資訊，病人隱私權的維護也是醫院護理教育極為重要的項目。對張姓實習護理師的作為，院方表示，經口頭告誡後，她也感到很懊悔，醫院會加強輔導，並重申要維護病患隱私的立場。
院方表示，將把此案列為醫學倫理教育的相關案例，今後也會加強宣導，確保醫院所有人員都遵守「醫療機構醫療隱私維護規範」等相關規範。
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