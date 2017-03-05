| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
大里民宅疑人為縱火釀災 3人送醫 美國情歌王子湯米佩吉自殺身亡 享年46歲
 首頁 > 生活

護理師偷拍病人開腦照 北醫：已口頭告誡

2017-03-05

〔記者吳亮儀／台北報導〕民眾投訴，台北醫學大學附設醫院一名手術室的護理師竟在病患接受開顱手術時拍照，還將照片放上網，侵犯患者隱私。北醫附醫院方證實是院內護理師，已口頭告誡、要護理師移除照片。

據了解，這名張姓護理師仍在實習，她在網路上貼出一張患者在手術房內臉部朝下照片，並寫著「第一次看到大腦，心情還粉是激動著~~~」，網友看到後向媒體爆料。

院方表示，醫院的勞動契約書有要求，所有人員不得揭露病人資訊，病人隱私權的維護也是醫院護理教育極為重要的項目。對張姓實習護理師的作為，院方表示，經口頭告誡後，她也感到很懊悔，醫院會加強輔導，並重申要維護病患隱私的立場。

院方表示，將把此案列為醫學倫理教育的相關案例，今後也會加強宣導，確保醫院所有人員都遵守「醫療機構醫療隱私維護規範」等相關規範。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 偷拍 北醫 護理師
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
古早味✧自製蔥油餅
餃子皮變身✧蚵嗲
輕鬆煮✧和露蛤蜊飯
義大利麵怎麼煮？
轉寄

標題：護理師偷拍病人開腦照 北醫：已口頭告誡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月5日‧星期日‧丁酉年二月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.