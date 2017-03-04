《謠言終結站》檳榔不管有無「添加物」 醫：「檳榔子」本身就會致癌
2017-03-04
記者林彥彤／台北報導
市售檳榔有菁仔、包葉檳榔（即白灰檳榔）或是紅灰檳榔等多種吃法，坊間就有謠言流傳「檳榔要加『添加物』才會致癌」。對此，牙科醫師澄清：「國際癌症研究機構早已正式將『檳榔子』（即檳榔果實本身）列為第一級致癌物，因此無論有無添加物，或添加物為何，只要是檳榔子就會致癌。」
一般的檳榔以檳榔子（俗稱菁仔）為主要成分，並有荖葉、荖花、荖藤及石灰等作為添加物。根據國健署2012年統計，國內有近5成的民眾不知道，單純的檳榔子就會致癌，且有許多民眾甚至誤以為只有加「添加物」的檳榔才會致癌。
部立雙和醫院牙科部主任黃茂栓表示，國際癌症研究機構在2013年就已證實檳榔子是第一級致癌物。實證研究發現，檳榔子含有檳榔鹼與檳榔素，其中檳榔素在口腔中會發生硝化作用，產生活性氧及自由基，抑制細胞生長及去氧核醣核酸的合成，造成口腔黏膜病變，出現口腔纖維化、口腔打不開、口腔長白斑、紅斑等癌前病變症狀。
黃茂栓說，不僅檳榔子會致癌，若此時加其他添加物（如荖花、荖藤及石灰等），雖然致癌機轉不同，但仍含有致癌性的化學物質，若再合併抽菸、喝酒習慣，致癌的機率更是高於一般人的123倍。
黃茂栓呼籲，防癌之道還是要儘早戒除嚼食檳榔習慣，若不幸已出現癌前症狀（如白斑、紅斑、口腔纖維化等），應每3個月固定檢查，其他民眾則建議每兩年接受一次口腔黏膜檢查，定期檢查可降低43%的口腔癌死亡率。
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