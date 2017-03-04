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脊椎內固定「骨釘」斷了 換新釘穩住椎骨

2017-03-04

圖．文／楊大羽

◎案例一：53歲的蔡女士（化名）2個月前在家裡摔倒，之後就出現左腳痠麻的情形。她自認為不過是跌倒疼痛，應該會慢慢復原。

沒想到過了2個月，左腳的痠麻沒退，而且腰也疼得快直不起來，於是到醫院求診。

影像檢查發現，原來她3年前因坐骨神經痛，接受脊椎第4和第5節植入脊椎內固定骨釘治療，沒想到這一跌，骨釘斷了一根，才造成脊椎不穩定而疼痛。

◎案例二：60歲的江先生2年前因為坐骨神經痛無法行走，且痛起來都得掛急診止痛，在北部醫院接受脊椎植入骨釘手術，之後才不再受疼痛折磨。

不料安逸的日子才過了2年，日前到中部兒子家居住，整理房間搬重物時，竟然腰部痛不欲生的感覺又來了，只得趕緊到醫院求診，檢查結果也是脊椎內的骨釘斷裂。

一般而言，脊椎骨受損嚴重，完全喪失支撐身體的能力時，需要考慮固定手術治療，利用植入鋼釘，以恢復脊椎骨的支撐力量。

然而，骨釘也會因金屬疲乏，或患者姿勢不當而造成斷裂，骨釘一斷裂就會回復脊椎不穩定的狀態或疼痛，只是斷裂處都埋在椎莖或椎骨內，取出困難或易傷到神經根，恐造成再次的傷害，以致很少有醫師施行取出手術。

目前因器械的改進與技術的進步，取出骨釘的器材已更為精密，在斷裂近端周圍及上下分開1-2毫米的空隙，經驗豐富的醫師就能善用特殊器材，深入取出斷裂的骨釘，且同時植入另一新的取代骨釘來重新穩定椎骨。

防斷裂 平日別增脊椎負擔

蔡女士和江先生經過取出斷裂的骨釘及重新植入更堅固的骨釘之後，腰部的疼痛獲得明顯的改善。醫師提醒，骨釘斷裂後再次手術，恐怕會讓背部肌肉更無力，因此，植入脊椎內固定骨釘的患者要注意保養，平日的行動謹記不要增加脊椎負擔並維持良好姿勢，以防骨釘斷裂。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院神經外科主治醫師）

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  • 應盡量避免直接彎腰取物，以免增加脊椎的負擔，導致骨釘受損，自己也受害；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／楊大羽）

    應盡量避免直接彎腰取物，以免增加脊椎的負擔，導致骨釘受損，自己也受害；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／楊大羽）

  • 骨釘斷了一根（箭頭處），以致影響脊椎的穩定度。（照片提供／楊大羽）

    骨釘斷了一根（箭頭處），以致影響脊椎的穩定度。（照片提供／楊大羽）

  • 排列整齊的骨釘增加脊椎骨的支撐力量。（照片提供／楊大羽）

    排列整齊的骨釘增加脊椎骨的支撐力量。（照片提供／楊大羽）

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