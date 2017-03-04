吐司金紙拜完免燒 歡迎「抄襲」
2017-03-04
〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「眾神之都」，廟會民俗活動多，但燒紙錢、放鞭炮，也帶來生活環境困擾，台南市政府透過社造替代役男腦力激盪，昨天推出「吐司變成金紙造型，牛奶棒替代線香」，希望能減少紙錢焚化，民政局並呼籲：歡迎全國廟宇都來「抄襲」。
有人認為此舉有助節能減碳，值得推廣支持，但也有人質疑金紙是拜拜後燒給神明的，如果是吐司金紙，拜拜完後被人吃掉了，「神明收得到？」創意不能不合禮俗。
民政局表示要傳統觀念需要教育與磨合，就像台南推廣廟會少放鞭炮一樣，以吐司代替金紙，「一樣誠心，一樣保佑。」
吐司金紙的吐司上的紅印金箔採用紅麴、覆盆子及地瓜粉替代，除了可以減碳，分享食用，既「健康又保佑」，搭配籤詩扭蛋、媽祖公仔及炫亮的媽祖印章等文創產品，更增趣味。
台南知名的大觀音亭祀典興濟宮表示，金紙和香可以減量，但還無法做到完全更換不用；神興宮秘書施誠興則表示，「燒金」重要意義在於那層金箔焚化，「神界才收得到」，可用質精量少的「百足金」取代，「若不燒金，倒不如不要拜」！
安南區鹿耳門天后宮指出，工業廢氣、交通工具排放的廢氣，比寺廟燃燒總量大多了，民政局立意雖好，就看能否被世俗大眾所接受。
日本筑波大學歷史人類學博士蔡亦竹表示，宗教民俗要與時俱進，要克服的第一順位不是神明，而是民眾能否接受。
健康婆婆媽媽團秘書長邱春華表示，台南市是三級空品區，現在許多家長正煩惱空污影響孩子健康，吐司金紙是非常優質的突破作法，一定會幫忙宣傳推廣。
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