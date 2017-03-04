台師大開發鋁電池 柔軟如紙又高容量
2017-03-04
〔記者林曉雲／台北報導〕台灣師範大學、台灣科技大學和史丹福大學教授組成跨國跨校團隊，找到好的碳材料（石墨）進行化學改良做為電極，成功研發出「像鋁箔紙一樣薄的鋁電池」，充放電次數及電容量與鋰電池相同，可用於電動機車、工業堆高機等，研究論文在二月底登上國際知名《自然通訊》期刊。
台師大化學系特聘教授陳家俊表示，環保綠能當道，各國都在尋找新能源，坊間手機、電器及電動車最常用的鋰電池，因鋰元素成本昂貴，他與助理教授王迪彥（現已轉任東海大學）、史丹福大學教授Hongjie Dai、台灣科技大學化工系教授黃炳照，合組團隊研發出「可充放電鋁離子電池」，和紙張一樣柔軟、可彎折，由容易量產的薄型導電材料所構成。
陳家俊指出，所有可氧化金屬均可做為電池，相對於鋰元素的稀少昂貴，鋁元素是地球上含量最多的金屬之一，是地殼中蘊藏量達八％的金屬，鋁製品如鋁箔紙、鋁罐等，都是日常生活隨處可見的物品，鋁元素也具備如鋰電池的高能量密度與高放電電位特性，因取得成本相當低廉，更具有安全性優勢，一直是世界各國電池儲能研究團隊鎖定研發的材料。
過去都受限於電容量，導致電池能量密度無法有效提升。陳家俊說明，團隊選定鋁片做為負極材料後，以各種規格的石墨（碳材料）做為正極材料，透過不斷嘗試各種材料及電解液成分，以找尋最佳性能組合，台師大測試過市面上約卅種碳材料後，終於找到一種適合的碳材料，再以化學方式進行有效改良，克服了鋁電池的限制。
陳家俊表示，鋁電池具有高穩定性及耐久性，且相較於鋰電池，鋁電池安全性更高，即使受到外力破壞，也不須擔心引發爆炸災害，未來在工業應用上相當具潛力，團隊已在美國成立公司。
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