國產新車撞擊測試結果 開車族連署要求公開

2017-03-04

〔記者鄭鴻達／台北報導〕開車族連署要求公開國產新車撞擊測試結果，民進黨立委林俊憲昨呼籲交通部正面回應，交通部代表則指出，國內領牌車都有通過車輛安全測試，但公布的結果，一般消費者恐無法解讀，且有適法性問題。

交部︰須先處理適法性問題

林俊憲昨表示，交通部僅鼓勵車商自行公布撞擊測試結果，消費者從何得知安全差異性？

交通部路政司副司長張舜清指出，國內法規與先進國家一致，都須經檢測才能領牌，在國外，新車評價計畫（ＮＣＡＰ）只針對少數尤其是高價車款評估，多為民間機構主導。國內領牌車都有撞擊測試結果，資料來自車商，若要公布，一般消費者恐無法解讀，須作轉換，且要處理適法性問題。

車輛研究測試中心（ＡＲＴＣ）技術服務處副總經理崔金童表示，實車碰撞檢測機構，國內僅有ＡＲＴＣ，且僅有二成上市車輛在國內檢測，如果要公布應國內外一致；若主管機關經費到位，建置時程約需兩年。