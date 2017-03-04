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退機場服務費免手續費 最快4月實施

2017-03-04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣虎航去年推出桃園飛日本沖繩加班機，優惠票只要八百八十八元票價外加機場服務費，有旅客因個人因素無法成行，要退五百元機場服務費，竟被要求收一千兩百五十元手續費，引發爭議。

交通部已預告，將修正出境航空旅客機場服務收費及作業辦法第三條，明定未出境旅客於開票日一年內向航空公司申請退費，應全額退還，不能收取任何費用，最快四月實施。

廉價航空業者賣票都希望不要退費、改票，相關手續費非常昂貴，交通部表示，經與航空公司開公聽會討論，雖有人建議可收一定比例費用，但最後拍板決定完全不准收，業者也同意遵守。

法規通過後，只要是從台灣出發的航班都會受到規範，像是旅客搭乘日本或新加坡的廉航，但未能成行，要退機場服務費時也可全額退還、不收手續費。

台灣虎航表示，新法上路就會配合，不過去年十二月十三日前購買的機票，若要退仍須付一千兩百五十元手續費。酷航則說，會盡量配合。

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  • 有旅客因個人因素無法成行，要退500元機場服務費，竟被要求收1250元手續費，引發爭議。圖為虎航高雄登機櫃臺。（資料照，記者黃旭磊攝）

    有旅客因個人因素無法成行，要退500元機場服務費，竟被要求收1250元手續費，引發爭議。圖為虎航高雄登機櫃臺。（資料照，記者黃旭磊攝）

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