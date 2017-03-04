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坐大客車繫安全帶？ 交通部：4月討論修法

2017-03-04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蝶戀花武陵賞櫻團遊覽車翻覆造成卅三死、十一傷，重新喚起大客車是否需要強制繫安全帶議題。交通部次長祈文中表示，四月會修正汽車運輸業管理規則，屆時將討論大客車是否要繫安全帶等議題。

祈文中說，在沒有強制要求繫安全帶前，希望隨團人員要跟旅客宣導繫上安全帶。中華民國遊覽車商業同業公會全聯會理事長魯孝亞表示，如果強制繫安全帶是要防堵車禍造成的傷亡，當然會支持。

祈文中表示，已請運輸研究所蒐集國外資料，下週舉辦座談會。目前台鐵、高鐵都沒有強制，搭飛機也只有風險較高的起降期間需要強制繫，大客車是否要從頭到尾強制乘客繫安全帶，或只有行駛山路、國道時強制，這些都還有待討論。若要強制大客車繫安全帶並有罰則，必須要修正道路交通管理處罰條例。

許多遊覽車駕駛都碰過乘客唱歌、走動時，碰上緊急煞車而受傷的案例。魯孝亞表示，繫安全帶的確較安全，但司機沒有辦法一一制止旅客或要求一定要繫安全帶；希望未來即使修法，能夠像計程車一樣，只須貼上標語。

魯孝亞透露，經他側面了解，修法強制前後門、安全門旁、駕駛上方及最後面中間共五區、九個位置，強制繫安全帶的機會最大。

司機、民眾皆說︰有繫還是比較安全

開遊覽車超過十年的廖宏原表示，現在就會提醒乘客要繫安全帶，不過希望有罰則也不是罰駕駛。有廿年遊覽車資歷的田中榮表示，若要司機出面向乘客說強制繫安全帶，擔心會發生摩擦，不過畢竟有繫還是比較安全，就像騎車戴安全帽一樣。

從事旅遊業的郭太太表示，很多意外事故，死傷較嚴重的都是因沒繫安全帶被拋出車外。現在不論是在台灣還是出國搭車玩，都會強迫家人繫安全帶，自己也會繫好安全帶，才敢在車上睡覺。

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  • 未來搭乘大客車，交通部不排除強制要求乘客繫安全帶。（資料照）

    未來搭乘大客車，交通部不排除強制要求乘客繫安全帶。（資料照）

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