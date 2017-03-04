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中小學及幼兒教師檢定考 週日登場

2017-03-04

今年度高級中等以下學校及幼兒園教師資格檢定考試3月5日（週日）將登場，近萬人報名。教育部師藝司司長張明文表示，目前每年師資生實習人數為5000多人，今年是末代「先實習才能參加教檢」制度，如修法順利，明年將實施「先教檢再實習」新制，8月入學的8000名師資生將是首批適用對象。

週日教檢將在台北、台中、高雄及花蓮4個考區舉行，有9278名考生，成功考過教師檢定，仍需通過教師甄試、找到教職缺，才能一圓教師夢。（記者林曉雲）

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標題：中小學及幼兒教師檢定考 週日登場


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