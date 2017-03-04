春遊草山 長者賞花玩遊戲

2017-03-04

春暖花開，華山、創世、人安昨號召3000多位長輩走出戶外，前往陽明山郊遊踏青，長輩們不僅開心地在花鐘旁扮演數字刻度，也玩起時下流行的大地闖關遊戲，臉上的微笑曲線，完全掩蓋了歲月的痕跡。

高齡80歲的張奶奶說，因為眩暈的病症，已經30多年沒到陽明山上遊玩，「說有變，也是變很多，說沒變，好像也真的沒變」，能夠再走出來，真的很高興。華山基金會表示，老人春季踏青已經來到第29屆，邀請雙北地區及基隆地區的服務個案與社區長輩共襄盛舉，有的長輩雖然不良於行還須拄著枴杖、坐著輪椅，但心情仍然興奮。（圖文：記者楊綿傑）