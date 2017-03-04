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熄燈62年 烏坵嶼燈塔7月復燈

2017-03-04

繼東引燈塔復燈後，熄燈62年的金門縣定古蹟烏坵嶼燈塔去年7月在國防部同意後，今年7月將再放光芒。交通部航港局表示，烏坵嶼民國43年因兩岸關係熄燈，民國81年雖戰地任務解除，仍屬軍事管制區，一般民眾想進去要申請，復燈後可望開放民眾觀光，甚至升格為國定古蹟。

航港局副局長李雲萬表示，目前全台共有36座燈塔，其中12座已開放觀光，有3座燈塔尚未復燈，包括今年開放的烏坵嶼燈塔、基隆求子山燈塔和台中高美燈塔。航港局也計畫今年開放澎湖七美嶼燈塔給一般民眾觀光。

（記者蕭玗欣）

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  • 全身迷彩綠、臉龐黝黑的金門縣定古蹟烏坵嶼燈塔將於今年7月復燈。（航港局提供）

    全身迷彩綠、臉龐黝黑的金門縣定古蹟烏坵嶼燈塔將於今年7月復燈。（航港局提供）

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