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聽障公車司機服務好 乘客打氣

2017-03-04

爆料公社FB最近有網友留言，指高雄市公車248路線的陳姓司機，是一位領有聽障手冊的駕駛，該網友說，自己過去也曾經開過公車，看到聽障司機出來討生活，很能體會他的辛苦。而司機也在車內貼著告示：「我是聽障手冊的駕駛，若有服務不周，請多見諒！」他的服務熱忱感動許多網友，紛紛留言︰「向這位司機大哥致敬！」東南客運表示，陳姓聽障司機任職一年多來，受到許多乘客稱讚，細心、貼心的服務讓乘客有感，他克服先天聽障及輕微語言障礙，是職場的優良典範。

（記者葛祐豪）

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  • 領有聽障手冊的陳姓公車運將。（記者葛祐豪翻攝）

    領有聽障手冊的陳姓公車運將。（記者葛祐豪翻攝）

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