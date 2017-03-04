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國際蘭展／復育巴拿馬國花 英讚蘭花外交

2017-03-04

〔記者楊金城／台南報導〕二○一七台灣國際蘭展昨天在台南後壁蘭花園區開幕，總統蔡英文連兩年出席，她稱讚，台灣蘭花產業是台灣人的驕傲，凸顯台灣人的精神、蘭花技術和貢獻，台南的蘭花、台灣的蘭花帶領台灣走向世界。

二○一七台灣國際蘭展大獎花比賽全場總冠軍昨天出爐，台南學甲區富樂蘭園莊明儀培育的蝴蝶蘭新品種「富樂之星」在二千零九件參賽作品中脫穎而出，勇奪蘭展全場總冠軍，由蔡英文總統親自頒獎。

花朵15公分長 拿下大獎

蘭花競賽評審團指出，奪冠的插角花花朵達十五公分，遠大於市場常見的十公分，如此排列整齊、色澤鮮艷的插角花難得一見，是一株可以流傳許久的品種，要育種再突破絕非易事。

蔡英文說，去年六月第一次出訪巴拿馬，她看到台灣技術團成功復育巴拿馬瀕臨絕種的國花鴿子蘭，蘭花也是台灣外交的大功臣。而台南市長賴清德奔走爭取，今年中央補助五千萬在後壁蘭花園區設立國家級蘭花品種中心，未來可和東南亞、中南美洲合作開發新興市場。

賴清德表示，台南發展蘭花產業希望帶動精緻農業、文創、生技和觀光，養活更多台南人，讓台南的蘭花能夠像荷蘭的鬱金香一樣有價值。

呼應雞年新氣象，今年蘭展特別打造六米高的主場景「臺灣帝雉．悠遊台蘭」，配合蘭展調整開花時間，帝雉還會定時移動，與母雉互動，結合燈光設計、音樂，是蘭展創舉。

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  • 台灣國際蘭展開幕，在台灣站起來裝置藝術前，蔡英文手捧台灣原生種姬蝴蝶蘭象徵生生不息。 （記者楊金城攝）

    台灣國際蘭展開幕，在台灣站起來裝置藝術前，蔡英文手捧台灣原生種姬蝴蝶蘭象徵生生不息。 （記者楊金城攝）

  • 蘭展主場景台灣帝雉。（記者楊金城攝）

    蘭展主場景台灣帝雉。（記者楊金城攝）

  • 蘭展大獎花比賽全場總冠軍蝴蝶蘭。（記者楊金城攝）

    蘭展大獎花比賽全場總冠軍蝴蝶蘭。（記者楊金城攝）

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