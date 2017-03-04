把握週末好天氣 下週濕冷

2017-03-04

陽光露臉 日夜溫差大

〔記者蕭玗欣／台北報導〕好天氣只剩兩天！氣象局預報員謝佩芸表示，今天白天各地天氣穩定，週末天氣一天比一天回暖，大部分地區有機會看到陽光露臉，北部最高溫廿四度、中部廿六度、南部廿九度。週日晚上受華南雲雨區影響，北台灣降雨機率提高，轉為濕冷，低溫下探十三度，沿海空曠地區更有機會到十二度左右。

週日晚鋒面再接近 水氣增加

謝佩芸指出，今天除東半部、中部以北山區易有短暫降雨，北部雲量多但不影響戶外活動，各地天氣大致穩定，全台都有廿四度以上的舒適天氣，但是夜間到清晨氣溫降低，北部最低溫僅十四度、中部十五度、南部十六度，日夜溫差大，民眾記得適時添加衣物。

下週一低溫下探13度

謝佩芸說，週日晚間隨著新一波鋒面接近，水氣增加，緊接著大陸冷氣團又通過，下週起北台灣開始變得濕冷，週一最低溫只有十三、十四度，由於濕冷，體感溫度將會更低。中部則是稍微轉涼，南部溫度也會略降，但白天陽光露臉、感受並不明顯，最低溫還有十七度。

謝佩芸提醒，由於南方帶水氣上來，加上鋒面通過，金馬地區週六晚上到下週一可能出現局部霧，在這期間往返兩地的民眾要多加注意。