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玩伴玩過火 不雅綽號竟外傳／私校生怒打同學 被家長告

2017-03-04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕最近網路傳出一段影片，苗栗縣一所私立中學發生霸凌事件，原因為一名被害學生將施暴同學與生殖器官連結的綽號傳出，導致對方不滿、夥同另兩名學生霸凌受害者。由於事發影片被PO網，學生家長看了火冒三丈、堅持提告，警方訊後依傷害、恐嚇取財罪嫌將打人的學生函送少年法庭。

影片中被害學生先遭到施暴同學以言語攻擊，三名施暴學生頻頻大罵三字經等髒話，還把外套丟到被欺凌學生頭上，對他喊說「單挑」、「想死嗎」，受害學生出聲想阻止時，施暴者甚至說「打你還要等一下」，最後把受害學生逼至牆邊，過程中不時出手毆打該同學，還要他買香菸賠罪。

警方介入偵辦，發現為學生言語衝突引發霸凌事件，並非幫派入侵校園，學生推打，涉及傷害罪嫌，加上霸凌、要求受害學生「買香菸賠罪」，家長認為有恐嚇取財嫌疑，全案已依法函送少年法庭審理。

校方則回應，影片中的同學本來都是玩伴，因為三名施暴學生年輕氣盛、價值觀偏差，不滿受害者傳出不雅綽號，演變為口角及肢體衝突。校方已經組成專案小組輔導及協助學生，另外對施暴學生記過處分。

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