被控課程不當 成大師反告學生

2017-03-04

檢舉兩性課不舒服 反被老師告妨害名譽

〔記者王捷／台南報導〕國立成功大學學生白黴菌（化名）不滿通識課中，兩性議題的授課老師對兩性有刻板印象，感覺過於死板、不舒服，因此向性平會檢舉老師，上個月底他接到南市警五分局的通知書，得知老師對他提告妨害名譽與恐嚇。白黴菌說，接到通知書後，家人比他還擔心，但他不會害怕，對老師的行為感到遺憾。

學生貼心得文掀波 家人憂心

授課老師昨表示，他是為了維護學術自由才提告，他認為，學生將講學內容扭曲而傳佈，影響老師的學術地位，甚至有網友留言恐嚇要斷他的雙腿。他提告目的，是希望與白黴菌有面對面溝通的機會。

老師說網友留言恐嚇 才提告

提告老師在自訴中提到，雖然有特定宗教信仰，但仍支持同性戀，且有許多跨性別戀學生個案在輔導中，因為小白偏頗的心得文，遭到跨性別領域人士攻擊，也失去跨性別學生的信任，才會提告。「提訴前就做好心理準備，想儘速釐清事實，希望回歸法律層面，遏止網路霸凌」。

只能道德勸說 成大盼師多包容

成大昨指出，校方不會因此對老師做出行政處分，只能道德勸說；但若學生犯錯，老師也該對學生有多一點的包容，學生就是因為不夠深入了解某個議題，才會來學校學習，司法不是唯一的處罰手段。

這起案件要從去年九月說起，白黴菌選修兩性通識課程，課程中，幾位男老師講自己的愛情史，指出以前「把」了成大外文系女生、當時有音樂系女朋友就走路有風，清大女生只要不太醜、就有很多人追，以前喜歡過的漂亮女生，過了十幾年變成一位大媽等；另外，還將男生分為蒼蠅、鯊魚幾種，女生分為冰箱、熨斗、蛋白質等類型，有物化性別的嫌疑。

還有要學生分成男女一組扮演夫妻，老師特別強調一定要異性，性別是生理性別，不承認社會性別，然後再找其他兩組，合成大家庭，假裝生了好多小孩，讓白黴菌很想逃出教室。

性平會曾處理 未料老師提告

白黴菌當時每週都將心得感想PO在臉書，引起各方討論，成大性平會介入處理後，認為老師授課的言論，可能有性騷擾與性別歧視的嫌疑。今年授課老師向性平會申覆，但被駁回，白黴菌二月底就接到老師提告的消息，他為此又在臉書貼出相關訊息，引發各界注目。