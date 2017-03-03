美博通創辦人 獲頒交大名譽博士
2017-03-03
〔記者洪美秀／新竹報導〕交通大學昨天頒贈名譽博士學位給美國博通（ Broadcom）共同創辦人及首席技術長、加州大學洛杉磯分校電機工程系教授亨利．山繆利（Henry Samueli），表彰其在有線及無線通訊產業的卓越成就與貢獻。
台積電董事長張忠謀也出席致賀，肯定亨利是世界級的科學家、工程師和企業家，具有強大的知識力量，以其資深與專業的工程經驗，帶領博通從無到有，從寬頻通訊領域著手，大力推動世界數位訊號處理和通訊系統研究與發展，是強大經濟動力代表。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 被網友質疑錢花光了... L小姐怒譙江蕙
- 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
- 竹東公道五路 故障路燈未修
- 漲勢停歇 歐股持平
- 桃市長：捷運陸續推動 綠線今年動工
- 俄干預大選證據 白宮被要求保留
- 新日光轉型 後年在港上市
- 光豐箭筍節辦桌 促銷每桌2500元
- 貿聯供應特斯拉 今年擴產2～3成
- 陸13架軍機飛越宮古外海 日機緊急升空
- 拜登家族小叔戀大嫂 美政壇熱門話題
- Oculus VR裝置降價搶市
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Perng urges US to remove NT dollar from watch list
- 織女星計畫 研製新一代戰機引擎
- 立委選區重劃推算 高屏各減1席 南市竹縣各增1席
- 日國際食品展 陳菊領軍8縣市首長行銷
- 安麗盃的故事／美女有哀愁 何心如不想當花瓶
- 「約定駕駛人」車險打折賣 恐下架
- 全球IDC市占率 敦泰要搶過半
- 9農會理監事改選 潭子林淑茵翻盤
- 竹市焚化爐歲修 竹縣垃圾逾半沒去處
- 自由廣場》阿嬤的荔枝 我的玻璃絲襪
- 《2017秋冬男裝週》2
- 這屆監委有任務！ 綠委：就是司法改革
- 新竹泡綿工廠深夜惡火 現場全面燃燒
- 《高級訂製服的公主們》Dior
- 民間業者火葬 依寵物體重計價
- 自由廣場》教育交流 一中亂流
- 比國恐攻將滿周年 警逮捕載瓦斯桶司機
- 大王第一次就上手 藤浪很驚訝
- 亞運高球金牌 俞俊安赴美奪首冠
- 司法部長與俄國接觸掀波 川普表態力挺
- 樂天挺薩德 中國網民揪團砸店
- 自由廣場》國家機器的腐敗角落
- 議員妻車遭拖吊 警：依SOP執行
- 凌凌小河岸終場不寂寞
- 3/2 威力彩頭獎連5摃
- 亞洲新灣區 擬引進無人駕駛車
- 《新北》13老舊橋樑補強 耐震力升級
- 丹尼伯恩創紀錄 演奏四季只花12分
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美博通創辦人 獲頒交大名譽博士
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分