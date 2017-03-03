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美博通創辦人 獲頒交大名譽博士

2017-03-03

〔記者洪美秀／新竹報導〕交通大學昨天頒贈名譽博士學位給美國博通（ Broadcom）共同創辦人及首席技術長、加州大學洛杉磯分校電機工程系教授亨利．山繆利（Henry Samueli），表彰其在有線及無線通訊產業的卓越成就與貢獻。

台積電董事長張忠謀也出席致賀，肯定亨利是世界級的科學家、工程師和企業家，具有強大的知識力量，以其資深與專業的工程經驗，帶領博通從無到有，從寬頻通訊領域著手，大力推動世界數位訊號處理和通訊系統研究與發展，是強大經濟動力代表。

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  • 交通大學昨天頒贈名譽博士學位給美國博通共同創辦人亨利．山繆利，台積電董事長張忠謀也出席致賀，肯定亨利是世界級的科學家。（資料照）

    交通大學昨天頒贈名譽博士學位給美國博通共同創辦人亨利．山繆利，台積電董事長張忠謀也出席致賀，肯定亨利是世界級的科學家。（資料照）

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