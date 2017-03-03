拒補票譙高鐵列車長 老董道歉罰一萬

2017-03-03

〔記者項程鎮／台北報導〕紡織業「佳和集團」六十三歲董座翁茂鍾搭高鐵南下台南，買自由座想升等商務車廂卻拒絕補票，甚至對列車長黃佳帆嗆稱「我是高鐵執行長鄭光遠的朋友」，以髒話和「要搞你、弄你」等語辱罵威脅黃，並在列車上連傳三封簡訊給鄭光遠投訴黃。高等法院昨天開庭時，翁男當庭向黃男鞠躬道歉。

黃男表示，他接受翁男罵他三字經的道歉，但對翁批他服務態度惡劣，「仍無法原諒」，因為這部分太傷害高鐵基層服務人員。不過，「本案跟高鐵執行長鄭光遠沒有關係」，因為鄭從未對本案表示意見。

強逼升等 事後還投訴

翁茂鍾前年八月十四日晚間，在高鐵台北站購買台北往台南的車票，因沒買到商務車廂車票改買自由座，上車後向列車長黃佳帆表示：「我是高鐵執行長鄭光遠的朋友，拜託務必幫我找空位。」黃男幫他找到商務艙的空位，要求翁依規定補價差四七五元，未料翁竟對他抱怨、辱罵及投訴。

一審時，翁男承認當天在喜宴喝了些酒，不滿列車長服務態度，脫口罵髒話，但那只是口頭禪，並無侮辱意思，桃園地院認定他罵髒話已貶損對方人格和尊嚴，判罰一萬元。

上訴後，翁男昨在高院開庭時說，事發後慘遭各界批評，名譽嚴重受損，「這已是對我最大的懲罰！」合議庭預定本月卅日宣判。