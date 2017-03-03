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資遣完又徵人 安親班判賠薪回聘

2017-03-03

〔記者黃佳琳／高雄報導〕任職高市某安親班的鄧姓老師，日前被老闆以「業務緊縮」為由開除，老闆也依法付出資遣費，後來鄧師卻發現老闆竟還對外招募老師，業務根本沒有緊縮，與當初資遣理由不符，氣得一狀告上法院。橋頭地院審理後，判鄧姓老師勝訴，不但保住工作，老闆還得再付她廿八萬多元的薪水。

判決指出，鄧姓老師一○三年到安親班工作後，每月平均可領到兩萬五千元薪水，一○四年，補習班老闆以搬遷到新址後須業務縮編為由資遣，也給付薪資、預告期間工資及資遣費共五萬四千多元；但鄧師離職後卻發現，老闆不但沒業務縮編，還積極招募員工，才提告確認僱傭關係。

老闆則喊冤，指鄧師常被投訴教學態度失當，為顧及鄧師面子，才以業務緊縮的理由資遣，鄧師也簽下自願離職同意書。

法官認為，安親班老闆以勞基法第十一條第二款（虧損或業務緊縮）規定將鄧師資遣，即使老闆事後辯稱，本來是要用勞基法第十一條第五款（勞工對於所擔任之工作確不能勝任）資遣，但基於誠信原則，老闆有義務告知勞工被解僱的事由，且不得隨意改列解僱事由，甚至在訴訟上變更為以他項事由解僱勞工；加上老闆沒有證據證明鄧師不適任，因此判鄧師勝訴，僱傭關係仍存在，全案可上訴。

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  • 高雄橋頭地院。（記者鮑建信攝）

    高雄橋頭地院。（記者鮑建信攝）

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相關關鍵字： 回聘 安親班 資遣 賠薪
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