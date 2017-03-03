| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水僅9.2度！18縣市低溫特報 新竹泡綿工廠深夜惡火 現場全面燃燒 網拍女模遭殺害棄屍南港 性侵通緝犯台中被逮
 首頁 > 生活

海研五號觸礁2死 船長大副被訴

2017-03-03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕造價十五億元的財團法人國家實驗研究院所屬「海研五號」研究船，一○三年國慶日因遭遇「黃蜂」颱風引發的惡劣海象，在澎湖東方海域「外淺石」觸礁沉沒，導致兩人死亡；澎湖地檢署偵查終結，依業務過失致死將「海研五號」船長黃余發、大副林家威提起公訴。

檢方指出，海研五號研究船沉沒，導致擔任領隊的國立台灣海洋大學教授許世傑、佐理工程師林怡君落海溺水死亡，檢察官相驗認定死者係因溺水窒息而死亡。再指派潛水人員潛入已沉沒的「海研五號」內打撈航程紀錄器（見圖，資料照），經勘驗潛水人員拍攝「海研五號」水下現況影像結果，發現船底龍骨附近有多處破洞、螺旋槳葉折斷。

另經多次偵訊相關人員後，認定觸礁當時，係因當值大副未仔細判斷航路上障礙物，也未適時測定船位、修正航向，遠離澎湖外圍海域，船長也未注意監督大副，致未能使「海研五號」沿所劃定航線返回安平，在水深不足的情況下，船底觸礁沉沒，導致傷亡。

廣告
  • 海研五號航程紀錄器，成為起訴關鍵證據。（資料照，記者劉禹慶攝）

    海研五號航程紀錄器，成為起訴關鍵證據。（資料照，記者劉禹慶攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 海研五號 觸礁 黃蜂颱風
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧沙茶白菇雞
紹興酒香煎黃魚
電鍋菜✧菜煲豬五花
如何保存高麗菜？
轉寄

標題：海研五號觸礁2死 船長大副被訴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月3日‧星期五‧丁酉年二月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.