海研五號觸礁2死 船長大副被訴

2017-03-03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕造價十五億元的財團法人國家實驗研究院所屬「海研五號」研究船，一○三年國慶日因遭遇「黃蜂」颱風引發的惡劣海象，在澎湖東方海域「外淺石」觸礁沉沒，導致兩人死亡；澎湖地檢署偵查終結，依業務過失致死將「海研五號」船長黃余發、大副林家威提起公訴。

檢方指出，海研五號研究船沉沒，導致擔任領隊的國立台灣海洋大學教授許世傑、佐理工程師林怡君落海溺水死亡，檢察官相驗認定死者係因溺水窒息而死亡。再指派潛水人員潛入已沉沒的「海研五號」內打撈航程紀錄器（見圖，資料照），經勘驗潛水人員拍攝「海研五號」水下現況影像結果，發現船底龍骨附近有多處破洞、螺旋槳葉折斷。

另經多次偵訊相關人員後，認定觸礁當時，係因當值大副未仔細判斷航路上障礙物，也未適時測定船位、修正航向，遠離澎湖外圍海域，船長也未注意監督大副，致未能使「海研五號」沿所劃定航線返回安平，在水深不足的情況下，船底觸礁沉沒，導致傷亡。