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嬰幼兒奶粉齊漲 公平會要查

2017-03-03

物價漲不停，包含雀巢、惠氏及友華生技等大廠牌19款嬰幼兒奶粉3月齊漲，每罐上漲20元到50元不等，消基會質疑有聯合漲價之嫌，公平會昨宣布立案調查，另一併關注鮮奶價格波動狀況。

公平會副主委彭紹瑾昨說，國內奶粉進口商有20家，因惠氏先前已經與雀巢合併，加上友華生技，這波實際上有2家、19款奶粉價格調漲，這2家廠商在國內嬰幼兒奶粉市佔率不到30%，但不排除有聯合行為之嫌。（記者廖千瑩）

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