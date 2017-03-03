下週汽柴油 估各小漲1角
2017-03-03
OPEC（石油輸出國組織）減產見成效，但美國原油庫存連續增加，本週國際油價波動不大；因新台幣本週出現爆量重貶，若貶值效應持續，下週國內油價每公升估小漲1角。
若調漲一角，92無鉛汽油每公升來到25元、95無鉛26.5元、98無鉛28.5元、超級柴油22.7元。實際價格仍以中油週日公布為準。（記者黃佩君）
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