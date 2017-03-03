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佔原民保留地蓋茶廠 梨山茶王判刑6月

2017-03-03

〔記者楊政郡／台中報導〕被封為「梨山茶王」的張新燈在台中和平區梨山段種植高山茶、開便利商店，卻被查出自六十六年間起竊佔四筆原住民保留地種植果樹、青菜，又搭建製茶廠，佔地約二百七十一坪、三層樓高的鋼架鐵皮屋，一○一年起和平區公所連續舉報制止，台中地院依違反水土保持法判刑六月，併科廿萬元，兩棟建築物沒收，不能沒收則需追徵價額。

判決書指出，張新燈長年擔任台灣茶協會成員，在梨山地區經營大面積茶區，是梨山第一位申請ISO、SGS、生產履歷證明的茶農，曾被譽為「梨山茶王」，但多年來其製茶廠卻是竊佔國土及違法開發，一○一年起和平區公所人員舉報制止，張置之不理被移送法辦。

張雖辯稱他有取得合法承租權，但經檢方清查，該地沒有人和國有財產局（現為國有財產署）簽訂租賃契約，何來合法承租權。

法官依違反水土保持法，張男在竊佔（竊佔已過十年追訴期）土地上搭建違章建築，判六個月徒刑，併科廿萬元，兩處違建沒入。

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  • 張新燈涉竊佔4筆原住民保留地種植果樹、青菜，又搭建製茶廠，被判刑6月。 （記者楊政郡翻攝）

    張新燈涉竊佔4筆原住民保留地種植果樹、青菜，又搭建製茶廠，被判刑6月。 （記者楊政郡翻攝）

  • 張新燈涉竊佔4筆原住民保留地種植果樹、青菜，又搭建製茶廠，被判刑6月。 （記者楊政郡翻攝）

    張新燈涉竊佔4筆原住民保留地種植果樹、青菜，又搭建製茶廠，被判刑6月。 （記者楊政郡翻攝）

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